Водителя осудили под Ростовом за смертельное ДТП с автобусом

"В конце 2017 года водитель городского автобуса без регистрационного знака ехал по дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. Он выехал на встречку и столкнулся с "ГАЗелью", - сказано в сообщении.
Отмечается, что авария произошла рядом с хутором Быстрый. Водитель "ГАЗели" скончался от полученных травм, ранения получили еще три человека.
Фигурант признал вину, отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Суд также суд частично удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски.
Приговор не вступил в законную силу.
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