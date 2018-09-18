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Водителя осудили под Ростовом за смертельное ДТП с автобусом

18 сентября 2018, 09:32
В Ростовской области суд приговорил к 1,5 года заключения водителя автобуса, который стал виновником ДТП с 1 погибшим и 3 ранеными, сообщает Морозовский райсуд региона.

"В конце 2017 года водитель городского автобуса без регистрационного знака ехал по дороге Волгоград - Каменск-Шахтинский. Он выехал на встречку и столкнулся с "ГАЗелью", - сказано в сообщении.

Отмечается, что авария произошла рядом с хутором Быстрый. Водитель "ГАЗели" скончался от полученных травм, ранения получили еще три человека.

Фигурант признал вину, отбывать наказание он будет в колонии-поселении. Суд также суд частично удовлетворил заявленные потерпевшими гражданские иски.

Приговор не вступил в законную силу.

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