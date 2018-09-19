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Фестиваль, посвященный горчице, состоится в Волгограде в четвертый раз

19 сентября 2018, 06:03
В Волгограде 29 сентября стартует фестиваль "Сарепта - горчичная столица", сообщается на сайте администрации области.

Мероприятия пройдут на территории музея-заповедника "Старая Сарепта". Там будут развернуты интерактивные площадки, посвященные кулинарным традициям народов Нижнего Поволжья. Участники фестиваля смогут не только отведать несколько сортов горчицы, но и поучаствовать в мастер-классах поваров, которые научат готовить острую приправу.

"В завершение горчичного фестиваля в вечернее время состоится экскурсия "Подземелья Старой Сарепты", а на сцене пройдут выступления национальных фольклорных коллективов, а также конкурсы и развлечения для самых маленьких гостей фестиваля.

Фестиваль, посвященный горчице, пройдет в Волгограде в четвертый раз и с каждым годом мероприятие привлекает все больше гостей.

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