Фестиваль, посвященный горчице, состоится в Волгограде в четвертый раз

Мероприятия пройдут на территории музея-заповедника "Старая Сарепта". Там будут развернуты интерактивные площадки, посвященные кулинарным традициям народов Нижнего Поволжья. Участники фестиваля смогут не только отведать несколько сортов горчицы, но и поучаствовать в мастер-классах поваров, которые научат готовить острую приправу.