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Персонажей "Звездных войн" оживили на "Балу семьи" в Ростове

19 сентября 2018, 07:46
В Ростове-на-Дону в парке "Левобережный" состоялся "Бал семьи", который объединил пять тысяч местных жителей, сообщили в горадминистрации.

"На сцене для посетителей выступали творческие коллективы. Также предусмотрели тематические площадки, мастер-классы и конкурсы", - сказано в сообщении.

Во время праздника провели несколько традиционных конкурсов, в том числе "Беби Парад", "Юниор парад", "Аквагримм шоу". Здесь же состоялся конкурс красоты будущих мам.

В рамках конкурсов посетители увидели около 150 юных участников в оригинальных костюмах и около 20 семей в нарядных маскарадных костюмах.

В конкурсе "Арт-семейка" победителями стала семья Пархоменко. Они оживили персонажей фильма "Звездные войны", посетители смогли сфотографироваться с Дарт Вейдером, имперским штурмовиком, Оби-Ваном Кеноби.

Кроме того, прошел "Карнавал колясок", победителем стала коляска в виде огромной пожарной машины.

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