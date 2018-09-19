Персонажей "Звездных войн" оживили на "Балу семьи" в Ростове

"На сцене для посетителей выступали творческие коллективы. Также предусмотрели тематические площадки, мастер-классы и конкурсы", - сказано в сообщении.
Во время праздника провели несколько традиционных конкурсов, в том числе "Беби Парад", "Юниор парад", "Аквагримм шоу". Здесь же состоялся конкурс красоты будущих мам.
В рамках конкурсов посетители увидели около 150 юных участников в оригинальных костюмах и около 20 семей в нарядных маскарадных костюмах.
В конкурсе "Арт-семейка" победителями стала семья Пархоменко. Они оживили персонажей фильма "Звездные войны", посетители смогли сфотографироваться с Дарт Вейдером, имперским штурмовиком, Оби-Ваном Кеноби.
Кроме того, прошел "Карнавал колясок", победителем стала коляска в виде огромной пожарной машины.