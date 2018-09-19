rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Ростовчанин дважды напал на одного человека и обокрал

19 сентября 2018, 07:57
В Ростовской области задержали жителя Дубовского района, который два раза напал на мужчину и забрал у него личные вещи, сообщили в региональном УМВД.

"В вечернее время возле аптеки подозреваемый несколько раз ударил мужчину, забрал деньги и скрылся. После этого потерпевший зашел в аптеку и после стоял на остановке и ждал транспорт", - сказано в сообщении.

К пострадавшему снова подошел фигурант, после чего забрал часы с очками. Украденное он продал, а деньги потратил на себя.

Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, ранее он был судим за аналогичное преступление. По факту грабежа завели уголовное дело.

Максимальное наказание составляет семь лет колонии.

Материалы по теме
Уборщица ростовской школы избила веником ученика-психопата Полицейский в Севастополе избил подчиненного за неправильную парковкуОтсидевший за убийство ростовчанин избил и обокрал школьницу
#Новости#Происшествия
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14