Ростовчанин дважды напал на одного человека и обокрал

"В вечернее время возле аптеки подозреваемый несколько раз ударил мужчину, забрал деньги и скрылся. После этого потерпевший зашел в аптеку и после стоял на остановке и ждал транспорт", - сказано в сообщении.
К пострадавшему снова подошел фигурант, после чего забрал часы с очками. Украденное он продал, а деньги потратил на себя.
Подозреваемым оказался 26-летний мужчина, ранее он был судим за аналогичное преступление. По факту грабежа завели уголовное дело.
Максимальное наказание составляет семь лет колонии.