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Ростовские вандалы в День города разбили качели на набережной

19 сентября 2018, 07:26
Неизвестные сломали качели на детской площадке на набережной реки Дон в Ростове-на-Дону, сообщает местный житель в разделе "Благоустройство" на сайте горадминистрации.

По его словам в выходные, когда в Ростове проходили мероприятия, посвященные годовщине образования донской столицы, пьяные горожане сломали детские качели. Речь идет о качелях на детской площадке, расположенной в районе Богатяновского спуска.

"Видимо, качались на них до тех пор, пока не лопнули пружины", - написал разгневанный ростовчанин.

Напомним, что ранее житель Ростова попросил городские власти открыть общественные туалеты в парке "Левобережный" и возле "Ростов-Арены" в дни, когда на стадионе не проводятся матчи.

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