В России пройдет международный форум FUTUREMED - 2018

Технологии не стоят на месте, и уже сегодня воплощается в жизнь то, что раньше казалось фантастикой. В будущем медицина сможет производить человеческие органы на специальных 3-Д принтерах. Эти устройства из множества клеток собирают ткани и органы взамен тех, что пришли в негодность.
По данным издания «Новые известия», на международном форуме FUTUREMED – 2018 будут представлены последние разработки биотехнологических и медицинских компаний. Также эксперты из России, США и Евросоюза поговорят о самых перспективных направлениях развития медицинских технологий, в том числе тех, которые используются прямо сейчас.
В форуме примет участие крупнейшая российская медицинская компания ИНВИТРО, которая поднимет тему «Один на один с пациентом, или предельная персонализация».
В обсуждениях будут участвовать посол Singularity University в России Евгений Кузнецов, основатель и гендиректор ИНВИТРО Александр Островский, региональный директор по Европе ADD Abbott Laboratories Варлас Костас, профессор Школы Системной Биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова, председатель правления группы компаний ЛДЦ МИБС Аркадий Столпнер, главный редактор телеканала “Доктор” Эвелина Закамская, гендиректор холдинга «ФёстМедиаИнвест» Федор Щербаков и другие.
Все они поговорят о развитии медицинского бизнеса в 21 веке, обсудят роль медицинских СМИ в современных реалиях, а также представят новейшие разработки в медицине.
Гостей форума ожидает футурологическая мистерия, основанная на рассказе лучшего писателя-фантаста Европы в 2018 году Анны Старобинец. После конференции пройдет церемония закрытия форума, на которой выступит специальный гость.
Вся информация о мероприятии находится на сайте http://futuremed.spb.ru/.