В России пройдет международный форум FUTUREMED - 2018

Технологии не стоят на месте, и уже сегодня воплощается в жизнь то, что раньше казалось фантастикой. В будущем медицина сможет производить человеческие органы на специальных 3-Д принтерах. Эти устройства из множества клеток собирают ткани и органы взамен тех, что пришли в негодность.