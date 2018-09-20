Более 1,4 тыс человек остались без газа в Ростовской области из-за долгов

"Специалисты организации провели мероприятия по отключению задолжавших абонентов. Без газа остались 1437 человек", - рассказали в компании.
Долг у тех, кто остался без услуги, составил 24,4 миллиона рублей. Самое большое число должников зафиксировали на Ростовском, Таганрогском и Шахтинском участках.
С начала текущего года подачи газа лишились 9,5 тысячи граждан. Их задолженность достигла 196 миллионов.
Местным жителям напомнили, что неоплата газа влечет начисление пени. Мероприятия по включению газа проходят за счет абонента.
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