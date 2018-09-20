ГК ПИК теряет прибыль на фоне кризиса рынка недвижимости РФ

Чистая прибыль группы компаний ПИК по итогам 2017 года сократилась в шесть раз и едва преодолела отметку в три миллиарда рублей.
Президент Гильдии риелторов Москвы Сергей Саяпин полагает, что новые правила, согласно которым нельзя будет реализовывать долевое строительство, когда клиенты сами финансировали постройку здания, повлекут за собой крайне неблагоприятные последствия для крупных компаний на рынке строительства.
Генеральный директор Лиги защиты должников по кредитам Сергей Крылов полагает, что стоимость начнет увеличиваться, это приведет к снижению интереса клиентов, а в последствии – к крупным потерям прибыли.
Как сообщает телеканал «360», в сфере строительства и недвижимости даже крупные компании не застрахованы от неудачи. К ним и относится ГК ПИК. Уже на данный момент появилась неподтвержденная информация о трудных временах у компании.
ПИК стала самой крупной компанией в сфере строительства после ряда слияний и поглощений, главным из которых была покупка в 2016 году ведущего конкурента – «Мортон». Однако уже в следующем году чистая прибыль ГК сократилась в шесть раз. Но это не помешало директору ГК ПИК Сергею Гордееву повысить долю компании до 74,6% и потратить 47 миллиардов рублей на то, чтобы выкупить часть у Александра Мамута и Михаила Шишханова.
Сообщается, что в декабре 2017 года в офисах компании проходили обыски по причине нецелевой траты финансов.
Однако в ПИК продолжают утверждать, что все их объекты были сданы в точные сроки и отрицают любые негативные претензии в свой адрес. На данный момент строятся ЖК «Люблинский Парк», «Михайловский Парк», «Белая дача парк». Все эти объекты находятся на начальной стадии строительства, компания активно их продает, за что и получает денежные средства от своих клиентов.
Кроме того подозрительными кажутся и методы используемые ГК ПИК при застройке. Например, компания купила земельный участок в Дмитровском районе Москвы, из-за чего под угрозой сноса оказался парк «Ветеран», а также бывший военный госпиталь. Не считаясь с протестами жителей, в августе этого года ПИК получили разрешение на застройку этого участка. Деятельность компании также отрицательно сказывается на экологии – стройка на Мякининской пойме, которая располагается возле Рублевской водопроводной станции, может отравить питьевую воду, что поступает в сотни тысяч квартир жителей столицы.
Возмущаются и жители Кунцево. Они уверены, что ПИК захватили значимую часть территории жилых домов, поставив ограждения на детских площадках и в некоторых дворах. Среди протестующих оказался член партии «Яблоко» Сергей Митрохин. Он отметил, что компания не считается с нормами застройки, а их самовольный захват лишь обличает трудное финансовое положении организации.