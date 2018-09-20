ГК ПИК теряет прибыль на фоне кризиса рынка недвижимости РФ

ПИК стала самой крупной компанией в сфере строительства после ряда слияний и поглощений, главным из которых была покупка в 2016 году ведущего конкурента – «Мортон». Однако уже в следующем году чистая прибыль ГК сократилась в шесть раз. Но это не помешало директору ГК ПИК Сергею Гордееву повысить долю компании до 74,6% и потратить 47 миллиардов рублей на то, чтобы выкупить часть у Александра Мамута и Михаила Шишханова.