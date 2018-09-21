На безопасном уровне находятся показатели финансовой устойчивости в РФ - ЦБ

"В условиях ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США создается неблагоприятный внешний фон. В России все обстоит иначе, здесь показатели находятся на безопасном уровне", - сказано в сообщении.
По информации Центробанка, в скором времени запланировано ввести в действие изменения в регулировании рыночного риска. Они необходимы для снижения зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании.
Издание пишет, что в августе финансовый рынок в РФ функционировал в условиях повышенной волатильности. Однако эта ситуация не оказала на его устойчивость значимого влияния.