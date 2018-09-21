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На безопасном уровне находятся показатели финансовой устойчивости в РФ - ЦБ

21 сентября 2018, 21:41
По информации Центробанка, в России показатели финансовой устойчивости находятся на безопасном уровне, сообщает портал Banki.ru.

"В условиях ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики в США создается неблагоприятный внешний фон. В России все обстоит иначе, здесь показатели находятся на безопасном уровне", - сказано в сообщении.

По информации Центробанка, в скором времени запланировано ввести в действие изменения в регулировании рыночного риска. Они необходимы для снижения зависимости от внешних рейтингов в банковском регулировании.

Издание пишет, что в августе финансовый рынок в РФ функционировал в условиях повышенной волатильности. Однако эта ситуация не оказала на его устойчивость значимого влияния.

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