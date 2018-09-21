Основатель "Евродона" заявил, что не собирается уезжать

"Я обращаюсь ко всем, кто наблюдает за происходящими событиями и болезненно воспринимает те провокации и ту грязь, которыми нас обливают. Если бы мне было все равно, то я давно бы все бросил и уехал. Но я так не скажу и не уеду", - пояснил Ванеев.
Он добавил, что с самого начала ему никто не верил, однако продукт, успех которого отрицали, вышел на рынок и занял лидирующие позиции. По его словам, в рекламу деньги не вкладывались.
"В шестой раз у меня отбирают бизнес. Я прошу вас не верить наглой лжи, которую распространяют ее заказчики", - заявил Ванеев.
Он рассказал, что развитие предприятия было недофинансировано на треть и еще многое не достроили. Сейчас компания способна производить 150 тысяч тонн мяса индейки и 30 тысяч тонн мяса утки в год.
Напомним, серьезные проблемы у компании начались около двух лет назад, это привело к задержке зарплат и выводу из работы одного из заводов. Источник в организации рассказал RostovGazeta, что с поста гендиректора ушел Ванеев.