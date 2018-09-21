Основатель "Евродона" заявил, что не собирается уезжать

"Я обращаюсь ко всем, кто наблюдает за происходящими событиями и болезненно воспринимает те провокации и ту грязь, которыми нас обливают. Если бы мне было все равно, то я давно бы все бросил и уехал. Но я так не скажу и не уеду", - пояснил Ванеев.