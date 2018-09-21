Памятку по выявлению террористов-смертников разработали в Азове

"Террористы обычно пытаются раствориться в толпе людей и не привлекать к себе внимания. В качестве смертников-исполнителей используются, как правило, женщины", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в поведении женщин есть ряд характерных признаков, по которым их можно распознать. Они часто носят головной убор, а в летнее время их одежда не соответствует погоде, она будет просторной, чтобы закрыть на теле взрывчатку.
Кроме того, характерными признаками таких людей являются неадекватное поведение, неестественная бледность. Кроме того, можно заметить некоторую заторможенность из-за передозировки транквилизаторами.
Террористы будут пытаться уклониться от камер видеонаблюдения. У них есть с собой телефоны для связи с организатором для решения проблем.
Национальность исполнителя для организаторов терактов принципиальной роли не играет.