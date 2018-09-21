Производство мяса в Ростовской области продолжает расти

По сравнению с данными за аналогичный период 2017 года производство мяса выросло в регионе на 27,1%. Также зафиксирован незначительный рост производства молока. В январе-августе этот объем производства молока составил 743,5 тысячи тонн, что на 09% выше прошлогоднего показателя.