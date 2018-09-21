Производство мяса в Ростовской области продолжает расти

Posted 21 сентября 2018, 15:08
Published 21 сентября 2018, 15:08
Modified 1 октября, 15:15
Updated 1 октября, 15:15
По сравнению с данными за аналогичный период 2017 года производство мяса выросло в регионе на 27,1%. Также зафиксирован незначительный рост производства молока. В январе-августе этот объем производства молока составил 743,5 тысячи тонн, что на 09% выше прошлогоднего показателя.
А производство яиц продолжает снижаться. За указанный период яиц было получено 1,36 миллиарда штук, что на 7,4% меньше, чем за 8 месяцев 2017 года.
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