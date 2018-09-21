Рост промышленности составил в Ростовской области 15%

"Высокую динамику развития промышленности обеспечили предприятия обрабатывающих производств, где по результатам восьми месяцев 2018 года объём производства увеличился на 16,6%. В сферах "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост производства зафиксирован на уровне 13,1% и 8,7 % соответственно", - сказано в сообщении Ростовстата.