rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Рост промышленности составил в Ростовской области 15%

21 сентября 2018, 17:57
В Ростовской области продолжается рост промышленного производства, следует из сообщения, опубликованного на сайте Территориального органа госстатистики.

Так, по итогам восьми месяцев 2018 года индекс промпроизводства по сравнению с данными за аналогичный период 2017 года составил 115,1%.

"Высокую динамику развития промышленности обеспечили предприятия обрабатывающих производств, где по результатам восьми месяцев 2018 года объём производства увеличился на 16,6%. В сферах "обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха" и "водоснабжение; водоотведение, организация сбора и утилизация отходов, деятельность по ликвидации загрязнений" рост производства зафиксирован на уровне 13,1% и 8,7 % соответственно", - сказано в сообщении Ростовстата.

Отрицательную динамику показал добывающий сектор экономики, где объем выпуска продукции сократился на 12,4%.

р2

Материалы по теме
Рост объема промпроизводства в Ростовской области оказался выше, чем в РФРостовская область стала лидером по росту промпроизводства в ЮФО
#Новости#Экономика
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Профессор рассказал, как изменился рынок труда в Ростове после частичной мобилизации
Сегодня, 09:14