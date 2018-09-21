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Собираемость налога на имущество в России увеличилась почти в два раза

21 сентября 2018, 15:52
Бюджетные доходы от поступлений сборов по налогу на имущество физических лиц с 2015 по 2017 год выросли в 1,72 раза — до 52,2 млрд рублей, средний платеж так же вырос и составил 355,8 рубля на человека.

Этот рост обусловлен несколькими факторами, это изменение базы для расчета налога и увеличением количества собственников жилья. При этом, сама налоговая нагрузка по данному налогу является одной из самых низких в Европе, по информации газеты «Известия».

Увеличение сборов за счет изменения расчетной базы связано с тем, что с 2015 года расчет производится исходя из кадастровой стоимости жилья, которая в большей степени соответствует рыночной, раньше за основу бралась инвентаризационная стоимость, которая иногда была в несколько раз ниже рыночной.

Также сбору налога способствовал рост числа владельцев недвижимости, сказал первый вице-президент «Опоры России» Павел Сигал. Строительство идет в каждом городе, квартиры покупаются и растет собираемость налога, выразился он.

Управляющий партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая считает, что местные власти получившие право регулировать величину сбора в большинстве случаев увеличивают его. Собираемость этого налога будет только расти, и пик придется на следующие 2–3 года, добавил ведущий аналитик Amarkets Артем Деев.

Несмотря на эти изменения общая нагрузка по данному налогу относительно небольшая. В Германии данный налог установлен в 0,1% от стоимости, в Испании — от 0,4% до 1,1% в зависимости от типа и местонахождения объекта. Во Франции оплачиваются сразу два налога: на недвижимость для собственников и на проживание, отметила Мария Литинецкая. В среднем это от €500 до €1,5 тыс. в год.

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