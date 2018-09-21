Собираемость налога на имущество в России увеличилась почти в два раза

Несмотря на эти изменения общая нагрузка по данному налогу относительно небольшая. В Германии данный налог установлен в 0,1% от стоимости, в Испании — от 0,4% до 1,1% в зависимости от типа и местонахождения объекта. Во Франции оплачиваются сразу два налога: на недвижимость для собственников и на проживание, отметила Мария Литинецкая. В среднем это от €500 до €1,5 тыс. в год.