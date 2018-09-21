Тигрица Яшма из зоопарка Ростова переехала в Ярославль

"Яшму отправили на новое место в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра", - сказано в публикации.
У ростовской самки высокий рейтинг среди тигров, потому что оба ее родителя родились в дикой природе.
Отец, тигр Устин, был одним из пяти тигрят, спасенных в тайге в 2012 году и выращенных в питомнике. Его выпустили на волю, но наблюдения в течение нескольких лет показали, что он не сможет жить в дикой природе. Устин поселился в Ростовском зоопарке.
Напомним, имя Яшме выбирали всеобщим голосованием, среди имен-победителей были также Яся и Ясмина.
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