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Тигрица Яшма из зоопарка Ростова переехала в Ярославль

21 сентября 2018, 11:21
Амурскую тигрицу Яшму, родившуюся в зоопарке Ростова-на-Дону в 2017 году, отправили в зоосад Ярославля, сообщается в соцсети организации.

"Яшму отправили на новое место в рамках программы по сохранению популяции амурского тигра", - сказано в публикации.

У ростовской самки высокий рейтинг среди тигров, потому что оба ее родителя родились в дикой природе.

Отец, тигр Устин, был одним из пяти тигрят, спасенных в тайге в 2012 году и выращенных в питомнике. Его выпустили на волю, но наблюдения в течение нескольких лет показали, что он не сможет жить в дикой природе. Устин поселился в Ростовском зоопарке.

Напомним, имя Яшме выбирали всеобщим голосованием, среди имен-победителей были также Яся и Ясмина.

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