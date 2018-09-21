Тигрица Яшма из зоопарка Ростова переехала в Ярославль

Отец, тигр Устин, был одним из пяти тигрят, спасенных в тайге в 2012 году и выращенных в питомнике. Его выпустили на волю, но наблюдения в течение нескольких лет показали, что он не сможет жить в дикой природе. Устин поселился в Ростовском зоопарке.