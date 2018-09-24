Более 3 млн руб потребовала ростовская компания от "Палмали"

Posted 24 сентября 2018, 18:25
Published 24 сентября 2018, 18:25
Modified 1 октября, 14:52
Updated 1 октября, 14:52
Определением суда в отношении "Палмали" ввели процедуру наблюдения. Организация задолжала "ОкеанЭксперту" по двум контрактам.
"ОкеанЭксперт" предлагает услуги по испытанию материалов на соответствие необходимым требованиям в портах Ростова.
Ранее компания "Югбункерсервис-Ростов" обратилась в суд с целью добиться взыскания 94 миллионов рублей с "Палмали". Основным видом деятельности должника являются услуги по перевозке грузов водным транспортом.
Стало известно, что фигурантом уголовного дела стал руководитель организации за долг налоговой на сумму более 17 миллионов рублей.
Кроме того, по требованию прокурора, "Палмали" погасила долги по зарплате в 145 миллионов рублей.
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