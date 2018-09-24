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До конца года перекроют центральные улицы Симферополя из-за ремонта

24 сентября 2018, 15:16
В связи с ремонтом в Симферополе ограничат движение на нескольких центральных улицах, проинформировала городская администрация.

"Планируемый срок окончания работ по всем контрактам 20 декабря", - сказано в публикации.

Проезд запретят по улицам Козлова от Кирова до Севастопольской и Севастопольской от Данилова до Кирова. Также закроют проезд на проспекте Кирова от площади Советов до площади Амет-хана Султана и на самой площади Амет-хана Султана.

Помимо этого, запретят парковку на улицах Маяковского, Гоголя, Жуковского, Толстого, Желябова, Кавказской, Караимской, Пролетарской и Пушкина, перестанут работать стоянки на Козлова и на Маяковской.

Въезжать и выезжать на парковку на площади рядом с центральным рынком можно будет через Пушкина и Козлова.

Отмечается, что точную дату введения ограничений сообщат отдельно.

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