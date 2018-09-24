Множество противопожарных нарушений нашли в ЖК "Аквамарин" в Ростове

Отмечается, что от компании потребовали устранить нарушения, но повторная проверка показала, что они остались. Так, деление на пожарные отсеки автостоянки от жилых этажей предусмотрено с помощью технического этажа, фактическая высота которого менее 1,8 метра и техническим этажом не является.