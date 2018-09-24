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Множество противопожарных нарушений нашли в ЖК "Аквамарин" в Ростове

24 сентября 2018, 17:45
Арбитражный суд Ростовской области оштрафовал на 50 тысяч рублей организацию "Юит Дон", которая допустила множество нарушений при строительстве многоэтажного дома на улице Береговой, сообщается на сайте суда.

"В мае состоялась проверка строительства дома со встроенными офисными помещениями, фитнес-центром и автостоянкой. В результате выявили нарушения требований проектной документации, технических регламентов и стройнорм", - сказано в сообщении.

Отмечается, что от компании потребовали устранить нарушения, но повторная проверка показала, что они остались. Так, деление на пожарные отсеки автостоянки от жилых этажей предусмотрено с помощью технического этажа, фактическая высота которого менее 1,8 метра и техническим этажом не является.

Общая площадь проемов, заполнение которых предусмотрено противопожарными шторами, не соответствует нормам. В двух секциях двери открываются в сторону коридора, уменьшая ширину пути эвакуации.

Помещение пожарных насосных установок не имеет выход наружу, а на стоянке подвески конструкций воздуховодов не имеют необходимого предела огнестойкости. Не соответствуют проектным решениям размещения вентиляционных систем, систем противопожарной защиты.

На парковке количество дымоприемных устройств в системе противодымной вентиляции не соответствует проектным решениям. Кроме того, ширина проезда вдоль секции "А" для пожарной техники составляет менее шести метров, а в секции "Б" лестничная клетка не имеет выход наружу, на прилегающую территорию.

Специалисты также установили, что распределительные щиты не имеют защиты от распространения горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. На техническом этаже помещения производственного и складского назначения категории не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.

Один из эвакуационных выходов предусмотрен на закрытую рампу с воротами без калитки и тротуара. После этого компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.

"Юит Дон" является застройщиком ЖК "Времена года", "Аквамарин", "Каскад" в Ростове. На сайте Единого реестра застройщиков есть сведения, что компания возводит объекты с задержкой до шести лет. Однако представитель компании эти данные опроверг.

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