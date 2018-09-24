Множество противопожарных нарушений нашли в ЖК "Аквамарин" в Ростове

"В мае состоялась проверка строительства дома со встроенными офисными помещениями, фитнес-центром и автостоянкой. В результате выявили нарушения требований проектной документации, технических регламентов и стройнорм", - сказано в сообщении.
Отмечается, что от компании потребовали устранить нарушения, но повторная проверка показала, что они остались. Так, деление на пожарные отсеки автостоянки от жилых этажей предусмотрено с помощью технического этажа, фактическая высота которого менее 1,8 метра и техническим этажом не является.
Общая площадь проемов, заполнение которых предусмотрено противопожарными шторами, не соответствует нормам. В двух секциях двери открываются в сторону коридора, уменьшая ширину пути эвакуации.
Помещение пожарных насосных установок не имеет выход наружу, а на стоянке подвески конструкций воздуховодов не имеют необходимого предела огнестойкости. Не соответствуют проектным решениям размещения вентиляционных систем, систем противопожарной защиты.
На парковке количество дымоприемных устройств в системе противодымной вентиляции не соответствует проектным решениям. Кроме того, ширина проезда вдоль секции "А" для пожарной техники составляет менее шести метров, а в секции "Б" лестничная клетка не имеет выход наружу, на прилегающую территорию.
Специалисты также установили, что распределительные щиты не имеют защиты от распространения горения за пределы щита из слаботочного отсека в силовой и наоборот. На техническом этаже помещения производственного и складского назначения категории не оборудованы системой автоматической пожарной сигнализацией.
Один из эвакуационных выходов предусмотрен на закрытую рампу с воротами без калитки и тротуара. После этого компанию привлекли к административной ответственности и оштрафовали на 50 тысяч рублей.
"Юит Дон" является застройщиком ЖК "Времена года", "Аквамарин", "Каскад" в Ростове. На сайте Единого реестра застройщиков есть сведения, что компания возводит объекты с задержкой до шести лет. Однако представитель компании эти данные опроверг.
р1