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Posted 24 сентября 2018, 10:45

Published 24 сентября 2018, 10:45

Modified 1 октября, 14:37

Updated 1 октября, 14:37

Мужчину без сознания достали из канала ночью в Астрахани

24 сентября 2018, 10:45
Мужчину в бессознательном состоянии вытащили полицейские в ночь на понедельник в Астрахани, сообщило региональное УМВД.

"Сообщение о тонущем в канале Кутум мужчине полицейский патруль получил в полночь", - сказано в сообщении.

Полицейские незамедлительно выехали к месту происшествия, где очевидец рассказал им, что тонущий уже как несколько минут ушел под воду и больше не показывался. Один из патрульных прыгнул в канал, под водой нашел потерпевшего и вытащил его на берег.

Спасенный 44-летний житель села Алгаза Икрянинского района находился без сознания и признаков жизни не подавал. Мужчине на месте оказали первую помощь и отправили в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности.

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