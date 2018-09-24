Мужчину без сознания достали из канала ночью в Астрахани

Posted 24 сентября 2018, 10:45
Published 24 сентября 2018, 10:45
Modified 1 октября, 14:37
Updated 1 октября, 14:37
"Сообщение о тонущем в канале Кутум мужчине полицейский патруль получил в полночь", - сказано в сообщении.
Полицейские незамедлительно выехали к месту происшествия, где очевидец рассказал им, что тонущий уже как несколько минут ушел под воду и больше не показывался. Один из патрульных прыгнул в канал, под водой нашел потерпевшего и вытащил его на берег.
Спасенный 44-летний житель села Алгаза Икрянинского района находился без сознания и признаков жизни не подавал. Мужчине на месте оказали первую помощь и отправили в больницу, сейчас его жизнь находится вне опасности.
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