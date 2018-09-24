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Posted 24 сентября 2018, 10:04

Published 24 сентября 2018, 10:04

Modified 1 октября, 15:02

Updated 1 октября, 15:02

Ростовчанин попросил убрать дорожный знак, об который горожане разбивают головы

24 сентября 2018, 10:04
Житель Ростова-на-Дону потребовал демонтировать, установленный не в соответствии с требованиями ГОСТа дорожный знак в центре донской столицы, говорится в разделе "Благоустройство" на сайте городской администрации.

Речь идет о знаке "Конец дороги с односторонним движением", установленном на перекрестке проспекта Буденновского и улицы Серафимовича. По словам автора сообщения Андрея Винника, знак противоречит логике, поскольку далее улица Серафимовича также является односторонней.

"Знак установлен с нарушениями ГОСТа Р 52289-2004. Расстояние от дорожного полотна до нижнего края данного знака составляет всего 169 сантиметров, тогда как ГОСТ предусматривает от двух до четырех метров - для населенных пунктов", - следует из сообщения.

Ростовчанин пожаловался на то, что из-за данного нарушения многие прохожие рискуют разбить себе голову, а также продемонстрировал полученную им травму. "Знак мешает пешеходам и опасен для здоровья - об него неоднократно разбивали голову. Прошу незамедлительно провести проверку и исправить это недоразумение", - написал Андрей Винник.

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