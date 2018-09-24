Ростовчанин попросил убрать дорожный знак, об который горожане разбивают головы

Ростовчанин пожаловался на то, что из-за данного нарушения многие прохожие рискуют разбить себе голову, а также продемонстрировал полученную им травму. "Знак мешает пешеходам и опасен для здоровья - об него неоднократно разбивали голову. Прошу незамедлительно провести проверку и исправить это недоразумение", - написал Андрей Винник.