Ростовский "Атлантис-Пак" оказался втянут в суды о долгах на 23 млн рублей

Заявление на 23,5 миллиона рублей передали 20 сентября. Компания хотела взыскать 19,2 миллиона рублей долга по договору поставки и 4,2 миллиона рублей в качестве пени.
Однако суд нашел обстоятельства, которые препятствуют принятию заявления. Истец не смог доказать, что направлял претензию ответчику.
Заявление осталось без движения. Заявителю предложили до 15 октября устранить нарушения.
Ранее суд оштрафовал на 100 тысяч рублей "Атлантис-Пак" за нарушения при отправке крупной партии пшеницы. Организация является крупнейшим в мире производителем пластиковых оболочек. Дилерская сеть насчитывает более 200 компаний по всему миру. "Атлантис-Пак" входит в "Группу Агроком".
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