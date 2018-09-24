Ростовский "Атлантис-Пак" оказался втянут в суды о долгах на 23 млн рублей

Ранее суд оштрафовал на 100 тысяч рублей "Атлантис-Пак" за нарушения при отправке крупной партии пшеницы. Организация является крупнейшим в мире производителем пластиковых оболочек. Дилерская сеть насчитывает более 200 компаний по всему миру. "Атлантис-Пак" входит в "Группу Агроком".