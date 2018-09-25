"Евродон" не смог взыскать 1,2 млрд руб с компании "Суадон"

Posted 25 сентября 2018, 17:45
Published 25 сентября 2018, 17:45
Modified 1 октября, 14:23
Updated 1 октября, 14:23
Напомним, "Евродон-Юг" обратился в суд с требованием взыскать с компании "Суадон" 1 миллиард рублей неотработанного аванса и 251 миллион рублей договорной неустойки.
Суд установил, что заявление было передано с нарушением. Так, отсутствовал документ с перечнем расчетных и иных счетов, подтвержденный налоговым органом.
На текущий момент заявление оставлено без движения. Истцу предложили до 22 октября устранить недочеты.
Согласно открытой информации, основным видом деятельности "Суадона" является строительство жилых и нежилых зданий.
Ранее к "Евродону" подали несколько многомиллионных исков. На текущий момент в "Евродоне" есть задержка зарплат, а одно из предприятий не работает. Источник в организации заявил RostovGazeta, что пост гендиректора покинул Вадим Ванеев.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]