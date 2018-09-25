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Posted 25 сентября 2018, 17:45

Published 25 сентября 2018, 17:45

Modified 1 октября, 14:23

Updated 1 октября, 14:23

"Евродон" не смог взыскать 1,2 млрд руб с компании "Суадон"

25 сентября 2018, 17:45
Иск на 1,2 миллиарда рублей компании "Евродон-Юг", которая занимается производством мяса индейки, оставили без движения, сообщает Арбитражный суд Ростовской области.

Напомним, "Евродон-Юг" обратился в суд с требованием взыскать с компании "Суадон" 1 миллиард рублей неотработанного аванса и 251 миллион рублей договорной неустойки.

Суд установил, что заявление было передано с нарушением. Так, отсутствовал документ с перечнем расчетных и иных счетов, подтвержденный налоговым органом.

На текущий момент заявление оставлено без движения. Истцу предложили до 22 октября устранить недочеты.

Согласно открытой информации, основным видом деятельности "Суадона" является строительство жилых и нежилых зданий.

Ранее к "Евродону" подали несколько многомиллионных исков. На текущий момент в "Евродоне" есть задержка зарплат, а одно из предприятий не работает. Источник в организации заявил RostovGazeta, что пост гендиректора покинул Вадим Ванеев.

#Экономика#Новости
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