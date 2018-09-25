Ростовчане нашли способ избавиться от пробок на 40-летия Победы

"Уже несколько лет по утрам и вечерам на этом перекрестке образуются пробки", - пояснил ростовчанин.
Он добавил, что разворот в сторону города в районе дома №92 позволит сократить количество транспорта, который утром участвует в заторе на светофоре перекрестка. Это снизит трафик транспорта через перекресток, так как сейчас для разворота водители вынуждены предварительно пересекать перекресток со светофором.
Местный житель добавил, что необходимо сделать разметку на дороге, которая не позволит водителям занимать ряд, предназначенный для разворачивающегося транспорта. На момент вторника обращение поддержали более 30 человек.
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