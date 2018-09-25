Ростовчане нашли способ избавиться от пробок на 40-летия Победы

Он добавил, что разворот в сторону города в районе дома №92 позволит сократить количество транспорта, который утром участвует в заторе на светофоре перекрестка. Это снизит трафик транспорта через перекресток, так как сейчас для разворота водители вынуждены предварительно пересекать перекресток со светофором.