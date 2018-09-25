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Posted 25 сентября 2018, 11:09

Published 25 сентября 2018, 11:09

Modified 1 октября, 13:37

Updated 1 октября, 13:37

Ростовчанин продал машину друга и исчез

25 сентября 2018, 11:09
В Ростове-на-Дону задержали мужчину, который взял у знакомого машину, продал и перестал выходить на связь, сообщили в региональном УМВД.

"Житель станицы Вешенской попросил знакомого продать его внедорожник Suzuki Jimny. Последний реализовал автомобиль по заниженной цене и пропал", - сказано в сообщении.

После этого потерпевший обратился в полицию, которая задержала подозреваемого. Он планировал потратить на себя вырученные деньги.

По факту мошенничества завели уголовное дело. Максимальное наказание составляет шесть лет колонии.

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