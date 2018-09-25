Ростовская область обогнала Кубань по росту заработной платы

Posted 25 сентября 2018, 10:06
Published 25 сентября 2018, 10:06
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
Напомним, что по итогам первого полугодия 2018 года рост заработной платы в Ростовской области составил 10%. При этом сравнительная покупательская способность в регионе превышает стоимость фиксированного набора потребительских товаров в 1,75 раза.
В соседнем Краснодарском крае динамика заработной платы составила 9.9%, из-за чего регион занял 50-ю строчку в российском рейтинге.
В среднем по России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11.2% и составила 42555 руб. "Темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, при том, что инфляция была рекордно низкой. В первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата в РФ увеличилась на 7,3%, в первом полугодии 2016 года – на 7,8%, в первом полугодии 2015 года – на 5,8%, а в первом полугодии 2014 года на 10,6%", - сказано в исследовании.
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