Ростовская область обогнала Кубань по росту заработной платы

В среднем по России среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников организаций увеличилась по сравнению с аналогичным периодом 2017 года на 11.2% и составила 42555 руб. "Темпы роста заработной платы были самыми высокими за последние пять лет, при том, что инфляция была рекордно низкой. В первом полугодии 2017 года среднемесячная заработная плата в РФ увеличилась на 7,3%, в первом полугодии 2016 года – на 7,8%, в первом полугодии 2015 года – на 5,8%, а в первом полугодии 2014 года на 10,6%", - сказано в исследовании.