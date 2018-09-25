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Ученые из России начали разрабатывать часы для полетов на Марс

25 сентября 2018, 14:36
Специалисты Всероссийского научно-исследовательского института физико-технических и радиотехнических измерений Росстандарта трудятся над разработкой оптических часов для перспективных космических аппаратов. Они будут работать во время полетов на Марс.

Как сообщает газета «Известия», в космосе данное изобретение начнет работать только через 10-15 лет. Об этом рассказал генеральный директор института Сергей Донченков. Модель часов, которая разработана на данный момент, как отметил ученый, слишком объемная для космической техники. Однако, добавил он, часы, разработанные 10 лет назад для спутника системы ГЛОНАСС были тяжелее в два раза. «Технический прогресс не остановить», - подчеркнул Донченков.

Ранее в сентябре глава государственной корпорации «Роскосмос» Дмитрий Рогозин заявил, что приземление европейского марсохода, разработанного вместе с Россией, «ЭкзоМарс-2020» случится 19 марта 2021 года.

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