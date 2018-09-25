Ученые из России начали разрабатывать часы для полетов на Марс

Как сообщает газета «Известия», в космосе данное изобретение начнет работать только через 10-15 лет. Об этом рассказал генеральный директор института Сергей Донченков. Модель часов, которая разработана на данный момент, как отметил ученый, слишком объемная для космической техники. Однако, добавил он, часы, разработанные 10 лет назад для спутника системы ГЛОНАСС были тяжелее в два раза. «Технический прогресс не остановить», - подчеркнул Донченков.