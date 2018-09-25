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В Ростовской области сохранили налоговые льготы для пенсионеров

25 сентября 2018, 12:37
В Ростовской области приняли поправки в части сохранения прежнего порядка предоставления федеральных льгот по имущественным налогам гражданам пенсионного и предпенсионного возраста, передает корреспондент RostovGazeta.

Во вторник, 25 сентября, состоялось второе заседание нового созыва Законодательного собрания Ростовской области, во время которого на рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о сохранении налоговых льгот для пенсионеров. Поправки были поддержаны.

Теперь налоговые льготы по-прежнему будут предоставляться женщинам по достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60-ти. Это льготы на имущественный и земельный налоги.

Напомним, что ранее был принят закон о сохранении региональных льгот до выхода на пенсию.

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