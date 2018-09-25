В Ростовской области сохранили налоговые льготы для пенсионеров

Во вторник, 25 сентября, состоялось второе заседание нового созыва Законодательного собрания Ростовской области, во время которого на рассмотрение депутатов был вынесен вопрос о сохранении налоговых льгот для пенсионеров. Поправки были поддержаны.
Теперь налоговые льготы по-прежнему будут предоставляться женщинам по достижении 55 лет, мужчинам по достижении 60-ти. Это льготы на имущественный и земельный налоги.
Напомним, что ранее был принят закон о сохранении региональных льгот до выхода на пенсию.