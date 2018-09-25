Закредитованность ростовчан обвалила рынок автокредитов

Ростовский рынок автокредитования продолжает расти, хоть и значительно медленнее, чем в соседних регионах. По итогам II квартала 2018 года число проданных автомобилей составило 10,5 тысячи единиц, из них проданы в кредит 53,4%. Число автокредитов выросло на 18,4%, следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ) и аналитического агентства "Автостат".
Более того, уже в июне аналитики зафиксировали падение количества выданных автокредитов в регионе на 9,6%. И если в июне 2017 года в Ростовской области в кредит было куплено 1769 легковушек, то спустя год - только 1600 единиц.
По мнению гендиректора НБКИ Александра Викулина данная тенденция - кратковременное явление. Участники рынка ожидали окончания в третьем квартале действия госпрограмм льготного автокредитования.
Погрязли в кредитах
Одной из причин отставания Ростовской области в развитии рынка автокредитования является традиционно высокий уровень закредитованности региона. Ростовчане входят в десятку самых активных заемщиков в России. Так, по итогам 8 месяцев жители донского региона оформили 287,3 тысячи потребкредитов, что позволило области занять 8-е место среди субъектов РФ.
"В итоге мы получаем следующую картину: учитывая жесткую позицию банков при одобрении кредитов в регионах, где уровень закредитованности невысокий, государственные программы по субсидированию кредитов вызывают наибольший эффект, позволяя увеличивать средний размер кредитов и общий объем кредитования. Регионы с высоким уровнем закредитованности населения, в которых не происходит заметного улучшения ситуации с реальными доходами заемщиков, не испытывают сильного эффекта от государственных программ субсидирования, - отмечает главный аналитик Центра аналитики и финансовых технологий (ЦАФТ) Антон Быков.
Также, по его мнению, нельзя игнорировать и региональную специфику государственных программ поддержки автокредитования. "Например, программа "Первый автомобиль" подразумевает десятипроцентную скидку приобретающим автомобиль впервые. Это значит, что для региона, где большое количество жителей уже имеют автокредиты или автомобили, эта программа не подходит. А программа "Семейный автомобиль", которая подразумевает наличие не менее двух несовершеннолетних детей, автоматически приводит к худшей кредитной оценке заемщиков со стороны банков", - подчеркивает эксперт.
По словам аналитик Консультационного центра "Митчелдин" Дениса Друщляка, и Ростовская область, и сам Ростов-на-Дону, являются самыми насыщенными регионами по автомашинам на человека, а вторичный рынок развит сильнее других регионов по этой же причине. Это привело к тому, что большое количество автомобилей у населения и вторичное хождение всех типов машин привели к снижению спроса на первичном авторынке в 2017 и 2018 годах.
"Эффект высокой базы приводит к незначительным изменениям и абсолютный рост в машинах не выглядит серьезно на фоне имеющихся на руках, особенно в условиях значительного ослабления рубля", - говорит Денис Друщляк.
Корейцы по карману
Несмотря на рост количества выданных кредитов на покупку машины, динамика средней суммы автокредита, да и общего объема рынка выглядят довольно "бледно" по сравнению с общероссийскими показателями. В первом полугодии 2018 года средняя сумма кредита, выданного банками в Ростовской области составила, по данным НБКИ, 673 тысячи рублей. Это аж на 131 тысячу меньше, чем в соседнем Краснодарском крае и на 19 тысяч рублей меньше, чем на Ставрополье. Прирост, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил всего 5,9%, тогда как в среднероссийский показатель достиг 10%.
Общий рост рынка автокредитования также не слишком убедителен — 3,7%, тогда как среднероссийский показатель составил 34,4%.
Все это свидетельствует о том, что основную долю автомобилей, которые приобретаются ростовчанами в кредит, составляют бюджетные марки.
"Учитывая сложившуюся конфигурацию в российской экономике, банковском секторе и условий кредитования, динамика продаж автомобилей, действительно смещается в сторону более бюджетных марок, - подтверждает данную тенденцию Антон Быков. - Это прослеживается в подавляющем большинстве российских регионов и Ростовская область здесь, не исключение, а скорее даже, яркое подтверждение. Именно поэтому, лидерами продаж, становятся как машины российских, так и машины иностранных "недорогих" брендов, произведенных на территории России"
Так, по последним данным авгентства "Автостат" наиболее популярной моделью на авторынке Ростова-на-Дону стала корейская KIA Rio. с января по август в донской столице эту модель корейского автопрома приобрели 638 раз. Доля продаж в общем объеме ростовского авторынка данного автомобиля составила 6,6%
Что в портфеле
Популярность программ по покупке в кредит авто с пробегом, а также реализация госпрограмм оказали влияние на снижение качества кредитного портфеля банков.
"Качество кредитного портфеля банков серьезно упало, - сообщает Денис Друщляк. - С одной стороны, низкие ставки по кредитам привели клиентов с "пограничными" доходами к дверям банков, с другой стороны, госпрограммы по покупке "первого" и "семейного" автомобиля обеспечивают возможность взять новый автомобиль по приемлемым ценам и насыщение рынка не отменяет желания ездить на новом".
Антон Быков, напротив, отмечает, что в Ростовской области сложился тренд, состоящий в увеличении объема кредитования банками за счет уже действующих заемщиков с хорошей кредитной историей. С одной стороны, такой подход сильно ограничивает рост кредитного портфеля, а с другой это делает банки более финансово-устойчивыми, позволяя сохранить качественный кредитный портфель.
Что касается прогнозов, учитывая серьезное ослабление рубля, крайне низкую вероятность дальнейшего снижения процентных ставок в российском банковском секторе, прогнозируемые властями, низкие темпы роста экономики России, а также проблемы с бюджетом, наиболее вероятным, представляется сценарий, в котором, текущие параметры и тенденции кредитования, остаются неизменными в течение минимум последующих полутора лет.
"Это значит, что в целом по России, скорее всего сохранятся набранные темпы роста автокредитования, особенно в регионах с низким уровнем закредитованности, но при этом, не стоит ожидать, какого-либо дополнительного ускорения. Что касается Ростовской области, то в силу ранее обозначенной специфики региона, отставание по автокредитованию, от общероссийских показателей, в 2018 году должно сохраниться", - резюмирует Антон Быков.
Справка: Программы льготного автокредитования "Первый автомобиль" и "Семейный автомобиль" предусматривают, что банки предоставляют скидку на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 10% от стоимости автомобиля, покупаемого в рамках программ. Выпадающий доход банкам компенсируется из федерального бюджета. Сами программы действуют в России с 2015 года.
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