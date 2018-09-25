Закредитованность ростовчан обвалила рынок автокредитов

Несмотря на рост количества выданных кредитов на покупку машины, динамика средней суммы автокредита, да и общего объема рынка выглядят довольно "бледно" по сравнению с общероссийскими показателями. В первом полугодии 2018 года средняя сумма кредита, выданного банками в Ростовской области составила, по данным НБКИ, 673 тысячи рублей. Это аж на 131 тысячу меньше, чем в соседнем Краснодарском крае и на 19 тысяч рублей меньше, чем на Ставрополье. Прирост, по сравнению с аналогичным периодом 2017 года, составил всего 5,9%, тогда как в среднероссийский показатель достиг 10%.