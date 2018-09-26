rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Движение ограничат в Краснодаре из-за забега

26 сентября 2018, 12:21
Проезд по ряду центральных улиц запретят 30 сентября в Краснодаре из-за проведения легкоатлетического забега, проинформировала городская администрация.

"Несколько тысяч человек будут участвовать в осеннем забеге, и примерно столько же - наблюдать за происходящим", - сказано в публикации.

В связи с забегом на период с 07.00 до 12.00 мск перекроют участки улиц Красной, Буденного, Красноармейской и Шоссе нефтяников. Кроме того, с вечера субботы на указанных улицах нельзя будет парковаться.

Накануне забега, 29 сентября, ограничат движение по четной стороне Буденного от Красной до Красноармейской. В этот же день с 08.00 до 18.00 мск закроют проезд вдоль задания краевой администрации.

Маршрут легкоатлетического забега "Город 225" пролегает по Красной от собора Александра Невского до "Авроры". Мероприятие приурочено к 225-летнему юбилею Краснодара.

р3

Материалы по теме
Движение перекроют в Таганроге из-за благотворительного забегаСпортсмен из Новокузнецка умер после забега триатлонистов в Сочи
#Новости#Новости ЮФО#Общество
Подпишитесь
Глава Ростовской области обещал, что на новогодние украшения не потратят ни копейки
Сегодня, 09:42
Юрист рассказал, как ростовчанам получить бронь от частичной мобилизации в 2022 году
Сегодня, 00:30
Губернатор Голубев заявил, что не отменит новогодние праздники в Ростовской области
Сегодня, 09:45
Ростовчанин разглядел на рублевой монете зоопарк и теперь продает ее за 50 млн рублей
Сегодня, 06:25
Депутат Водолацкий заявил, что еще не ощутил снятие границ у Ростовской области
Сегодня, 08:13
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Сегодня, 10:00