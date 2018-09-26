Движение ограничат в Краснодаре из-за забега

"Несколько тысяч человек будут участвовать в осеннем забеге, и примерно столько же - наблюдать за происходящим", - сказано в публикации.
В связи с забегом на период с 07.00 до 12.00 мск перекроют участки улиц Красной, Буденного, Красноармейской и Шоссе нефтяников. Кроме того, с вечера субботы на указанных улицах нельзя будет парковаться.
Накануне забега, 29 сентября, ограничат движение по четной стороне Буденного от Красной до Красноармейской. В этот же день с 08.00 до 18.00 мск закроют проезд вдоль задания краевой администрации.
Маршрут легкоатлетического забега "Город 225" пролегает по Красной от собора Александра Невского до "Авроры". Мероприятие приурочено к 225-летнему юбилею Краснодара.
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