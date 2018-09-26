В Ростове осудили начальника диспетчерского центра за взятку в 1,5 млн руб

Posted 26 сентября 2018, 08:38
Published 26 сентября 2018, 08:38
Modified 17 сентября 2022, 15:26
Updated 17 сентября 2022, 15:26
"Суд установил, что в течение шести лет мужчина получал взятки от представителей компаний. Всего ему передали 1,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.
За это фигурант обеспечивал беспрепятственное продвижение составов организаций. Также он оказывал помощь в первоочередном отправлении брошенных составов.
После этого завели уголовное дело, суд признал мужчину виновным. Приговор вступил в законную силу.
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