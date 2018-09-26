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Posted 26 сентября 2018, 08:38

Published 26 сентября 2018, 08:38

Modified 17 сентября 2022, 15:26

Updated 17 сентября 2022, 15:26

В Ростове осудили начальника диспетчерского центра за взятку в 1,5 млн руб

26 сентября 2018, 08:38
В Ростове-на-Дону суд приговорил к 7,5 года заключения условно начальника Лиховского района управления диспетчерского центра Северо-Кавказской дирекции, который получил взятку в 1,5 миллиона рублей, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"Суд установил, что в течение шести лет мужчина получал взятки от представителей компаний. Всего ему передали 1,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении.

За это фигурант обеспечивал беспрепятственное продвижение составов организаций. Также он оказывал помощь в первоочередном отправлении брошенных составов.

После этого завели уголовное дело, суд признал мужчину виновным. Приговор вступил в законную силу.

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