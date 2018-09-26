В Ростове осудили начальника диспетчерского центра за взятку в 1,5 млн руб

В Ростове-на-Дону суд приговорил к 7,5 года заключения условно начальника Лиховского района управления диспетчерского центра Северо-Кавказской дирекции, который получил взятку в 1,5 миллиона рублей, сообщает Южное управление на транспорте СКР.

"Суд установил, что в течение шести лет мужчина получал взятки от представителей компаний. Всего ему передали 1,5 миллиона рублей", - сказано в сообщении. За это фигурант обеспечивал беспрепятственное продвижение составов организаций. Также он оказывал помощь в первоочередном отправлении брошенных составов. После этого завели уголовное дело, суд признал мужчину виновным. Приговор вступил в законную силу. р1 Материалы по теме В Ростове будут судить начальника таможенного поста за взятку в 1,5 млн рублей Экс-следователь получил условный срок за взятку в 1 млн руб в Ростове