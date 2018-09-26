В Ростове вдвое сократилось время ожидания в очереди в МФЦ

Сюжет Новости Ростова

В Ростове-на-Дону в рамках оптимизации схемы размещения офисов МФЦ более чем в два раза уменьшилось время ожидания в очереди, рассказал заместитель главы городской администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко.

"Изначально среднее время ожидания составляло 10,5 минуты. Теперь время снизилось до пяти минут", - добавил Мамелко. Он пояснил, что этот результат является очень хорошим и что власти внимательно следят за реакцией посетителей. Также проводятся опросы на тему того, понравилось ли им обслуживание. По информации Мамелко, сейчас уровень удовлетворенности не опускается ниже 95%. Однако мероприятия по снижению времени ожидания продолжатся в дальнейшем. Напомним, сейчас в городе закрываются небольшие отделы МФЦ и открываются крупные. Уже прекратили свою деятельность 8 офисов, а взамен открыли три отдела. Полное интервью можно прочитать по ссылке.