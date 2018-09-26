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Posted 26 сентября 2018, 10:34

Published 26 сентября 2018, 10:34

Modified 1 октября, 13:00

Updated 1 октября, 13:00

В Ростове вдвое сократилось время ожидания в очереди в МФЦ

26 сентября 2018, 10:34
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в рамках оптимизации схемы размещения офисов МФЦ более чем в два раза уменьшилось время ожидания в очереди, рассказал заместитель главы городской администрации по организационно-правовым и кадровым вопросам Дмитрий Мамелко.

"Изначально среднее время ожидания составляло 10,5 минуты. Теперь время снизилось до пяти минут", - добавил Мамелко.

Он пояснил, что этот результат является очень хорошим и что власти внимательно следят за реакцией посетителей. Также проводятся опросы на тему того, понравилось ли им обслуживание.

По информации Мамелко, сейчас уровень удовлетворенности не опускается ниже 95%. Однако мероприятия по снижению времени ожидания продолжатся в дальнейшем.

Напомним, сейчас в городе закрываются небольшие отделы МФЦ и открываются крупные. Уже прекратили свою деятельность 8 офисов, а взамен открыли три отдела.

Полное интервью можно прочитать по ссылке.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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