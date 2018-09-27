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Австралия и Нидерланды признали выводы о крушении Boeing в Донбассе

27 сентября 2018, 15:04
Представители Австралии и Нидерландов сделали официальное заявление о признании итогов расследования авиакатастрофы Boeing в Донбассе, которая произошла в июле 2014 года.

Расследованием обстоятельств трагедии занималась совместная следственная группа, пишет RNS. Глава МИД Австралии Марис Пэйн заявила, что беспристрастность ССГ не должна вызывать сомнений и выразила сожаление, что Россия не признает эти выводы.

Премьер Нидерландов Марк Рютте, выступая на сессии Генассамблеи ООН, также подтвердил, что ССГ «привела убедительные доказательства».

Напомним, что жертвами катастрофы стали 298 человек. Лайнер был сбит якобы российской установкой «Бук».

Минобороны РФ в свою очередь предоставило доказательства причастности к катастрофе Украины. Аудиозапись переговоров военнослужащих ВСУ президент Петр Порошенко назвал фейком.

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