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Posted 27 сентября 2018, 07:54

Published 27 сентября 2018, 07:54

Modified 1 октября, 14:17

Updated 1 октября, 14:17

Два случая передачи наркотиков в колонии пресекли в Ростове

27 сентября 2018, 07:54
Два случая передачи осужденным наркотических веществ пресекли в Ростове-на-Дону, сообщило региональное ГУФСИН.

"Жителя Новошахтинска с большой партией наркотических и психотропных веществ задержали под ИК-2 по улице Тоннельной", - сказано в сообщении.

При себе у задержанного обнаружили более 1,5 тысячи таблеток, три свертка каннабиса и еще столько же пакетов с порошком, предположительно наркотического содержания.

В другой ростовской колонии, ИК-10, в передаче обнаружили пакет с сильно пахнущим веществом, предположительно, наркотиком.

Новошахтинца передали полиции, по второму случаю начали проверку.

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