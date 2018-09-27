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Сбербанк приступил к обслуживанию карт JCB

27 сентября 2018, 14:56
Сбербанк начал обслуживать дебетовые карты международной платежной системы JCB.

Те клиенты, которые только заключили договор эквайринга, смогут получить автоматическое обслуживание карт, пишет RNS. Те из них, кто давно пользуется услугой, к системе подключат постепенно.

Сбербанк сможет упростить расчеты для туристов из азиатских стран. Именно благодаря увеличению туристического потока из этих регионов стало возможно сотрудничество и выпуска карт JCB отечественными кредитными организациями.

Система JCB была основана в 60-хх годах в Японии, основной рынок приходится на Корею, Вьетнам, Тайвань и Китай.

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