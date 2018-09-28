Отключения света пройдут в начале октября в Ростове

Posted 28 сентября 2018, 10:41
Published 28 сентября 2018, 10:41
Modified 1 октября, 14:50
Updated 1 октября, 14:50
Так, 1 октября обесточат улицы Майская, 18-я линия, Советская, Проселочная, Тружеников, Восточная, Станиславского, Социалистическая, Гоголевская, Ломоносовская, 7-го Февраля, Большая Садовая.
На следующий день света не будет по улицам Украинская, Лесозащитная, Пришкольная, 2-я Краснодонская, 1-я Грамши, 2-я Грамши, переулкам Адлерский, Армавирский, Дунайский, Аральский, Чингарский, Кленовый.
Кроме того, 3 октября электричество выключат на улицах Кадровая, 7-я линия, 9-я линия, Листопадова, в переулках Кафельный, Паровозный, Поворотный.
Также 4 октября свет отключат на улицах Каратаева, Просторная, Провинциальная, Совхозная, в переулках 1-й Колхозный, 2-й Колхозный, 3-й Колхозный, 4-й Колхозный, 1-й Санинструкторский, 2-й Саниструкторский, 3-й Санинструкторскийю
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