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Posted 28 сентября 2018, 15:11

Published 28 сентября 2018, 15:11

Modified 1 октября, 14:24

Updated 1 октября, 14:24

Застройщика ЖК "Гранд Панорама" в Ростове хотят признать банкротом

28 сентября 2018, 15:11
Застройщика ЖК "Гранд Панорама" в Ростове-на-Дону ООО "Панорама" намерены признать банкротом, следует из имеющихся в распоряжении RostovGazeta документов.

"Подать заявление о признании застройщика банкротом намерена Марина Антонова", - сказано в документах.

ООО "Панорама" работает с сентября 1997 года, основной деятельностью компании является управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе.

Ранее одна из входящих в общество компаний, "Джиэн-Девелопмент", строящая элитный комплекс Greenwich Hall, привлекалась к административной ответственности за нарушение строительных норм.

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#Экономика#Новости
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