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Posted 29 сентября 2018, 09:01

Published 29 сентября 2018, 09:01

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Часть Ялты осталась без света из-за попавшей в сеть крысы

29 сентября 2018, 09:01
В Ялте крыса вызвала отключение электроэнергии в части города, сообщается на сайте "Крымэнерго".

"Крыса попала в ячейку энергооборудования на линии Артек", - сказано в сообщении.

В результате аварии часть города на 1,5 часа осталась без света.

Напомним, в Ростове-на-Дону из-за техработ в начале октября в течение нескольких дней будут отключать свет.

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