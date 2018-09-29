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Posted 29 сентября 2018, 17:38

Published 29 сентября 2018, 17:38

Modified 1 октября, 14:33

Updated 1 октября, 14:33

В Ростове 80-летний водитель «семерки» скончался в ДТП на мосту

29 сентября 2018, 17:38
На Темерницкому мосту в Ростове-на-Дону в субботу 80-летний водитель «ВАЗ-2107» погиб, столкнувшись с Opel, сообщил RostovGazeta представитель пресс-центра ГУ МВД по региону.

ДТП произошло около 13.30 на мосту в сторону улицы Северса. По предварительным данным, пенсионер нарушил правило дорожного движения и столкнулся с Opel Mokka.

«В результате аварии пожилой водитель скончался на месте. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего», - отметил сотрудник ведомства.

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