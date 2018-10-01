Газон после выступления Басты на "Ростов-Арене" остался невредим

Концерт Басты прошел в субботу на "Ростов-Арене". В связи с этим мероприятием было много споров: ФК "Ростов" считал, что из-за мероприятия будет повреждено поле и в худшем случае домашние матчи команды снова будут проводиться на старом стадионе.