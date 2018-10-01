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Posted 1 октября 2018, 07:22

Published 1 октября 2018, 07:22

Modified 1 октября, 14:54

Updated 1 октября, 14:54

Газон после выступления Басты на "Ростов-Арене" остался невредим

1 октября 2018, 07:22
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону после выступления Басты на "Ростов-Арене" газон остался цел, сообщила RostovGazeta представитель пресс-службы творческого объединения Gazgolder Наталья Мостакова.

Концерт Басты прошел в субботу на "Ростов-Арене". В связи с этим мероприятием было много споров: ФК "Ростов" считал, что из-за мероприятия будет повреждено поле и в худшем случае домашние матчи команды снова будут проводиться на старом стадионе.

"С газоном все хорошо, он не пострадал", - сказал собеседник агентства.

Данный факт подтвердила и пресс-служба "Ростов-Арены".

#Общество#Новости Ростова#Новости
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