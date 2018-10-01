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Posted 1 октября 2018, 10:00

Published 1 октября 2018, 10:00

Modified 1 октября, 15:13

Updated 1 октября, 15:13

Компания группы "ПИК" оказалась втянута в суды о долгах на 87 млн рублей

1 октября 2018, 10:00
"Первая Ипотечная Компания - Регион" обратилась в Арбитражный суд Ростовской области с требованием взыскать 87 миллионов рублей с организации "Стройюгресурс", сообщается на сайте суда.

Иск был передан 27 сентября, на данный момент не принят к производству. Даты заседания еще не назначено.

Заявитель входит в ПАО "Группа Компаний ПИК". По информации Единого реестра застройщиков, группа "ПИК" каждый год сдает объекты с задержкой сроков, в том числе в 19 месяцев.

В Ростове компания возводит ЖК "Норд" и "Доломановский".

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