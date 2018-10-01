После концерта Басты на "Ростов-Арене" газон будут выводить из "спячки"

Posted 1 октября 2018, 10:51
Published 1 октября 2018, 10:51
Modified 1 октября, 14:49
Updated 1 октября, 14:49
В ходе осмотра покрытия выяснилось, что оно находится в хорошем состоянии. "Газон не получил повреждений, сейчас проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из "спячки", - сказано в сообщении.
Отмечается, что через несколько дней стадион будет готов к матчу "Ростова" - "Оренбургом". Он состоится 6 октября.
Напомним, концерт Басты посетили 35 тысяч человек. Изначально ФК "Ростов" опасался, что после концерта на газоне будет невозможно играть.
В результате на поле постелили специальное покрытие.
© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила
Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.
Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»
Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич
Телефон: +7 (499) 110-58-85 / +7 985 271-59-30
Электронный адрес: [email protected] / [email protected]
Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14
Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]