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Posted 1 октября 2018, 10:51

Published 1 октября 2018, 10:51

Modified 1 октября, 14:49

Updated 1 октября, 14:49

После концерта Басты на "Ростов-Арене" газон будут выводить из "спячки"

1 октября 2018, 10:51
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Новости Ростова
В Ростове-на-Дону после концерта Басты на стадионе "Ростов-Арена" газон поврежден не был, сообщает Минспорт региона.

В ходе осмотра покрытия выяснилось, что оно находится в хорошем состоянии. "Газон не получил повреждений, сейчас проводится ряд агрономических мероприятий по выведению травяного покрытия из "спячки", - сказано в сообщении.

Отмечается, что через несколько дней стадион будет готов к матчу "Ростова" - "Оренбургом". Он состоится 6 октября.

Напомним, концерт Басты посетили 35 тысяч человек. Изначально ФК "Ростов" опасался, что после концерта на газоне будет невозможно играть.

В результате на поле постелили специальное покрытие.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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