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Posted 1 октября 2018, 07:26

Published 1 октября 2018, 07:26

Modified 1 октября, 14:44

Updated 1 октября, 14:44

Ряды Юнармии в Ростове пополнили 370 школьников

1 октября 2018, 07:26
В Ростове-на-Дону ряды Юнармии пополнили 370 школьников, сообщила пресс-служба ЮВО.

"Подростков торжественно приняли в члены организации во время празднования Дня Юнармии, - сказано в сообщении.

Праздник, в котором приняли участие более одной тысячи человек, посвятили годовщине образования юнармейского движения в Ростове.

На мероприятии наградили руководителей юнармейских отрядов и выдали сертификаты, разрешающие носить васильковые береты тем юнармейцам, которые сдали нормативы.

После награждения участники ознакомились с выставкой, посвященной ВОВ и попробовали себя в разборке и сборке автомата Калашникова, а также оказали первую помощь роботу-тренажеру "Игорь 1.01".

Завершилось мероприятие праздничным концертом.

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