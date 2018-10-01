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Posted 1 октября 2018, 07:23

Published 1 октября 2018, 07:23

Modified 1 октября, 15:15

Updated 1 октября, 15:15

Всю неделю в Ростове будут проходить отключения света

1 октября 2018, 07:23
Сюжет
Новости Ростова
В Ростове-на-Дону в течение нескольких дней будут проходить отключения света из-за технических работ, сообщает "Донэнерго".

В понедельник ограничения ввели на улицах Майская, 18-я линия, площади Карла Маркса. Во вторник свет выключат по улицам Балашовская, Вагулевского, в переулке Вагонный.

В среду электричество отключат на улицах Ереванская, 30-я линия, 31-я линия. В четверг ограничения коснутся улиц 1-я Баррикадная, Верещагина, проспекта Ставского.

В пятницу света не будет на улицах Листопадова, 1-я линия, 3-я линия.

#Общество#Новости Ростова#Новости
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