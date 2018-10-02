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Posted 2 октября 2018, 13:28

Published 2 октября 2018, 13:28

Modified 1 октября, 13:33

Updated 1 октября, 13:33

Движение ограничат в субботу в Ростове из-за футбольного матча

2 октября 2018, 13:28
Сюжет
Новости Ростова
Из-за футбольного матча 6 октября на подъездах к "Ростов-Арене" ограничат движение автотранспорта, сообщило региональное УМВД.

"На сквозном пешеходно-транспортном подъезде ограничат движение автомобилей с 12.30 мск до 20.30 мск", - сказано в сообщении.

Одновременно запретят проезд по съезду с Южного подъезда на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

С 18.00 мск до 20.30 мск нельзя будет проехать по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.

Напомним, в субботу на стадионе пройдет встреча команд "Ростов" и "Оренбург", начало матча в 16.30 мск.

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#Общество#Новости Ростова#Новости
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