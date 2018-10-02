Движение ограничат в субботу в Ростове из-за футбольного матча

Posted 2 октября 2018, 13:28
Published 2 октября 2018, 13:28
Modified 1 октября, 13:33
Updated 1 октября, 13:33
"На сквозном пешеходно-транспортном подъезде ограничат движение автомобилей с 12.30 мск до 20.30 мск", - сказано в сообщении.
Одновременно запретят проезд по съезду с Южного подъезда на Магистральную улицу общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
С 18.00 мск до 20.30 мск нельзя будет проехать по Магистральной улице общегородского значения от Южного подъезда до Левобережной.
Напомним, в субботу на стадионе пройдет встреча команд "Ростов" и "Оренбург", начало матча в 16.30 мск.
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