В Ростовской области установят 82 знака о запрете остановки на обочине

За восемь месяцев текущего года на автомобильной дороге М-4 "Дон" в Ростовской области было зарегистрировано 38 ДТП, связанных с наездом на стоящее транспортное средство на обочине. В результате этих происшествий девять человек погибли, 61 - ранен, в том числе 10 детей.