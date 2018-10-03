В Ростовской области установят 82 знака о запрете остановки на обочине

Posted 3 октября 2018, 11:46
Published 3 октября 2018, 11:46
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
За восемь месяцев текущего года на автомобильной дороге М-4 "Дон" в Ростовской области было зарегистрировано 38 ДТП, связанных с наездом на стоящее транспортное средство на обочине. В результате этих происшествий девять человек погибли, 61 - ранен, в том числе 10 детей.
"В Ростовской области на автомобильной дороге М-4 "Дон" дополнительно устанавливаются знаки "Остановка запрещена" с табличкой "фотовидеофиксация нарушения", таких знаков будет установлено 86 штук. Кроме этого, будут установлены 36 панно, предупреждающих участников движения о величине штрафа за остановку на обочине", - сообщил директор Ростовского транспортного филиала ГК "Автодор" Дмитрий Рябов.
По его словам, знаки будут установлены в течение октября. "Мы потенциально выбрали места, где чаще всего останавливаются и где, действительно, аварии происходили постоянно", - уточнил Рябов.
Как сообщил министр транспорта Ростовской области Андрей Иванов, в регионе планируется увеличение стоянок на трассе М-4 "Дон", которые будут безопасны для водителей.
"Площадок отдыха на трассе на сегодняшний день - 21, территории объектов сервиса и АЗС, всего в области 46 организованных мест для остановки и стоянки транспортных средств", - сообщил Иванов.