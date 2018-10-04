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Posted 4 октября 2018, 12:20

Published 4 октября 2018, 12:20

Modified 1 октября, 13:56

Updated 1 октября, 13:56

Альпака и гуанако переехали из российских зоопарков в Ростов

4 октября 2018, 12:20
Парнокопытные альпака и гуанако из разных уголков России стали новыми обитателями зоопарка Ростова-на-Дону, сообщается в группе зоосада в социальной сети.

"Альпака не жили в Ростовском зоопарке с 1995 года, полугодовалая самка приехала из зоопарка Нижнего Новгорода", - сказано в сообщении.

Самец гуанако Лорд родился в зоопарке Липецка, в Ростов его направили для "разбавления крови" в существующем стаде. Весной его переведут к остальным гуанако, а пока он поселился отдельно.

Обоих новоселов можно каждый день увидеть на аллее рядом с центральным входом.

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#Общество#Новости
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