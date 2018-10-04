Ростовчане попросили убрать ларьки из подземного перехода

Posted 4 октября 2018, 04:42
Published 4 октября 2018, 04:42
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Из-за ларьков в два раза уменьшилось место для пешеходов. Ширина прохода теперь составляет менее двух метров", - написал ростовчанин.
Он добавил, что установка ларьков противоречит правилам пожарной безопасности и сильно мешает местным жителям. Теперь проход для граждан с колясками стал большой проблемой.
"Лучше установить со стороны входа в переход рельсы для съезда колясок для детей и инвалидов. Система для инвалидов-колясочников уже давно не работает", - пояснил автор публикации.