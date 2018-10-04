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Posted 4 октября 2018, 04:42

Published 4 октября 2018, 04:42

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Ростовчане попросили убрать ларьки из подземного перехода

4 октября 2018, 04:42
Житель Ростова-на-Дону попросил власти демонтировать торговые точки в подземном переходе на проспекте Михаила Нагибина, сообщается в сервисе "Благоустройство города".

"Из-за ларьков в два раза уменьшилось место для пешеходов. Ширина прохода теперь составляет менее двух метров", - написал ростовчанин.

Он добавил, что установка ларьков противоречит правилам пожарной безопасности и сильно мешает местным жителям. Теперь проход для граждан с колясками стал большой проблемой.

"Лучше установить со стороны входа в переход рельсы для съезда колясок для детей и инвалидов. Система для инвалидов-колясочников уже давно не работает", - пояснил автор публикации.

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