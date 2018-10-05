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Posted 5 октября 2018, 10:02

Published 5 октября 2018, 10:02

Modified 1 октября, 14:13

Updated 1 октября, 14:13

Пенсионер пытался перекинуть в ростовскую колонию запрещенные предметы

5 октября 2018, 10:02
Мужчину 1954 года рождения задержали возле исправительной колонии №10 в Ростове-на-Дону. сообщило региональное ГУФСИН.

"Задержанный намеревался перекинуть через ограждение режимного объекта несколько свертков", - сказано в сообщении.

При досмотре в пакетах обнаружили мобильные телефоны с зарядными устройствами и наушниками.

Напомним, в колонии и СИЗО региона постоянно пытаются передать запрещенные в них средства связи. Только за первые полгода 2018 года при попытке передать заключенным изъяли около 500 мобильных телефонов.

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