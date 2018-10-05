rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 5 октября 2018, 12:40

Published 5 октября 2018, 12:40

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

Регионы с самой высокой закредитованностью населения определил ЦБ

5 октября 2018, 12:40
Центробанк определил российские регионы с самой высокой закредитованностью населения, сведения опубликовал портал "Банки.ру".

"Самыми закредитованными оказались Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в публикации.

Меньше всего кредитов у жителей Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.

Как показал анализ, больше всего кредитов у жителей богатых регионов, кроме того, на показатель влияет наличие других ликвидных активов, а также ожидание роста доходов.

р3

Материалы по теме
Кредиты есть у каждого пятого пенсионера России
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 985 271-59-30  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика