Регионы с самой высокой закредитованностью населения определил ЦБ

Posted 5 октября 2018, 12:40
Published 5 октября 2018, 12:40
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"Самыми закредитованными оказались Сибирский, Уральский и Дальневосточный федеральные округа", - сказано в публикации.
Меньше всего кредитов у жителей Северо-Кавказского, Центрального, Приволжского и Южного федеральных округов.
Как показал анализ, больше всего кредитов у жителей богатых регионов, кроме того, на показатель влияет наличие других ликвидных активов, а также ожидание роста доходов.
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