СК начал проверку после унижения учителем школьника под Ростовом

Posted 5 октября 2018, 11:29
Published 5 октября 2018, 11:29
Modified 17 сентября 2022, 15:28
Updated 17 сентября 2022, 15:28
"В Интернете появилась информация, что учитель ударила учебником по голове ученика пятого класса. После этого она перед всем классом оскорбила его и унизила", - сказано в сообщении.
Сейчас организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.
На записи слышно, что учительница называет школьника дрянью и сволочью. По информации местных СМИ, скандал начался после того, как под ноги учительницы упала бумага, отлетевшая от ученика.
Мальчик разревелся, на что женщина заявила, что "ему никогда не стать мужиком и об него все будут вытирать ноги".
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