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Posted 5 октября 2018, 11:29

Published 5 октября 2018, 11:29

Modified 17 сентября 2022, 15:28

Updated 17 сентября 2022, 15:28

СК начал проверку после унижения учителем школьника под Ростовом

5 октября 2018, 11:29
В Ростовской области следствие начало проверку после появившейся аудиозаписи, на которой учитель английского языка оскорбляет ученика, сообщает региональное УСКР.

"В Интернете появилась информация, что учитель ударила учебником по голове ученика пятого класса. После этого она перед всем классом оскорбила его и унизила", - сказано в сообщении.

Сейчас организована проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства произошедшего. По результатам будет принято процессуальное решение.

На записи слышно, что учительница называет школьника дрянью и сволочью. По информации местных СМИ, скандал начался после того, как под ноги учительницы упала бумага, отлетевшая от ученика.

Мальчик разревелся, на что женщина заявила, что "ему никогда не стать мужиком и об него все будут вытирать ноги".

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